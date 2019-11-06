Dünya
Su tesisatçısı, foseptik tankı patlamasında hayatını kaybetti06 Kasım 2019 Çarşamba 12:20 - Son Güncelleme 06 Kasım 2019 Çarşamba 12:35
Endonezya'da bir evde çalışan su tesisatçısı, foseptik tankının patlaması sonucu açılan çukura düştü ve tankın kapağının altında kalarak hayatını kaybetti.
Olay, Endonezya'nın başkenti Cakarta'nın doğusundaki Cakung bölgesinde meydana geldi.
Bir evde onarım yapan su tesisatçısı, foseptik tankının patlaması sonucu açılan çukura düşerek hayatını kaybetti.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, tesisatçıların bastıkları zeminde patlamanın meydana geldiği, foseptik tankının metal kapağının yerden yükseldiği ve çukurdaki tesisatçının üzerine düştüğü görüldü.
Kaynak: DHA
Etiketler: tesisat foseptik patlama Endonezya