Dünya
Afganistan'da Taliban saldırısı: 5 ölü04 Kasım 2019 Pazartesi 10:33 - Son Güncelleme 04 Kasım 2019 Pazartesi 10:35
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin Nusey ilçesine saldırması sonucu 5 güvenlik görevlisi öldü.
[Temsili fotoğraf: AA]
Badahşan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Sanaullah Ruhani, yaptığı açıklamada, militanların, Nusey ilçe merkezine saldırdığını belirtti.
Saldırıda 5 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Ruhani, saldırının ardından çıkan çatışmada 4 Taliban militanının öldürüldüğünü aktardı.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 10 güvenlik görevlisinin öldüğü iddia edildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Afganistan taliban