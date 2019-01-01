Dünya
Afganistan'da Taliban saldırısı: 20 ölü
01 Ocak 2019 Salı 10:15 - Son Güncelleme 01 Ocak 2019 Salı 10:18
Taliban militanlarının Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinin Sayyad ilçesine saldırması sonucu, 20 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği açıklandı.
Sar-i Pul Valiliği Sözcüsü Zabihullah Amani, militanların Sayyad ilçe merkezine 3 koldan saldırdığını belirtti.
Saldırıda 20 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini ifade eden Amani, 23 güvenlik görevlisinin de yaralandığını söyledi.
Amani, çıkan çatışmada çok sayıda militanın da öldürüldüğünü aktardı.
Kaynak: AA
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.