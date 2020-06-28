Haber Giriş: Kaynak: AA
Afganistan'da Taliban ile çatışmada 5 güvenlik görevlisi öldü
[Grafik: TRT Haber]
Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin İmam Sahip ilçesinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 5 güvenlik görevlisi öldü, 4 militan etkisiz hale getirildi.
Kunduz Valiliği Sözcüsü Esmatullah Muradi, basına yaptığı açıklamada, militanların, İmam Sahip'in Bahmal Koça bölgesindeki askeri karakola saldırmasının ardından çatışma çıktığını söyledi.
Çatışmada 5 güvenlik görevlisi ve 4 militanın yaşamını yitirdiğini ifade eden Muradi, 1 güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirtti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
Etiketler: Afganistan taliban saldırısıSon Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 13:17
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