Haber Giriş: Kaynak: AA
Afganistan'da Taliban ile çatışma: 5 ölü
[Fotoğraf: AA]
Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 5 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Badahşan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Senaullah Ruhani, basına yaptığı açıklamada, militanların, Badahşan'ın merkezi Faizabad şehrine saldırmasının ardından çatışma çıktığını söyledi.
Çatışmada 5 güvenlik görevlisi ve 14 militanın yaşamını yitirdiğini ifade eden Ruhani, 6 güvenlik görevlisi ve 10 militanın yaralandığını belirtti.
Ruhani, saldırının geri püskürtüldüğünü kaydetti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Etiketler: Afganistan taliban Badahşan vilayetiSon Güncelleme: 22 Mayıs 2020 Cuma 12:03
Son Haberler
- 12:56
- 12:57
- 12:49
- 12:56
- 12:26
Sıradaki Haber
Tunus'ta koalisyon ortaklarının çekişmeleri hükümetin geleceğini etkiler mi?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz