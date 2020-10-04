Haber Giriş: Kaynak: AA
Afganistan'da son iki haftada 69 sivil öldürüldü
[Harita: TRT Haber]
Ülkede militanların son iki haftada 650 silahlı ve bombalı saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, yaptığı açıklamada, militanların son iki haftada ülke genelinde 650 silahlı ve bombalı saldırı gerçekleştirdiğini söyledi.
Saldırıda 69 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Aryen, 141 sivilin ise yaralandığını belirtti.
Konuyla ilgili Taliban'dan henüz açıklama yapılmadı.
Etiketler: Afganistan talibanSon Güncelleme: 4 Ekim 2020 Pazar 08:54
Son Haberler
- 10:19
- 10:28
- 10:31
- 09:54
- 09:47
Sıradaki Haber
Japonya'nın rekor savunma bütçesi taslağı, yeni savunma alanlarını hedefliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz