İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, yaptığı açıklamada, militanların son iki haftada ülke genelinde 650 silahlı ve bombalı saldırı gerçekleştirdiğini söyledi.

Saldırıda 69 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Aryen, 141 sivilin ise yaralandığını belirtti.

Konuyla ilgili Taliban'dan henüz açıklama yapılmadı.