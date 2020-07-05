Haber Giriş: Kaynak: AA
Afganistan'da silahlı saldırı: 2 polis hayatını kaybetti
Afganistan'ın Gazne vilayetinde düzenlenen saldırıda 2 polis yaşamını yitirdi.
Gazne Valiliği sözcüsü Vahidullah Cumazadah, basına yaptığı açıklamada, Gazne şehir merkezinde devriye gezen polislerin kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradığını söyledi.
Saldırıda 2 polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Cumazadah, saldırganların bölgeden kaçtığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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