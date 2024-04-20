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Dünya
AA 20.04.2024 20:49

Afganistan'da seller nedeniyle 99 kişi öldü

Afganistan'da son iki haftada meydana gelen seller nedeniyle 99 kişi öldü.

Afganistan'da seller nedeniyle 99 kişi öldü
[Fotograf: AP]

Afgan basınında yer alan haberlere göre, seller en çok Gazni, Paktia, Cüzcan, Farah, Samangan, Pervan, Hilmend ve Nangerhar vilayetlerinde can ve mal kayıplarına neden oldu.

Afganistan geçici hükümetinin Doğal Afetlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı Sözcüsü Molla Canan Saik, son 4 günde en az 29, 11-14 Nisan tarihlerinde de en az 33 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Kimi bölgelerde aşırı yağışların yol açtığı toprak kaymalarında da can kayıpları oldu.

TOLO News kanalının aktardığına göre son iki haftada ülke genelindeki seller nedeniyle 99 kişi hayatını kaybederken 60'dan fazla kişi de yaralandı.

Öte yandan, Afganistan meteoroloji kurumu da özellikle ülkenin orta ve kuzeydoğu bölgelerinde aşırı yağış ve sel ihtimali uyarısında bulundu.

Afganistan'da kış aylarında yağan karın havaların ısınmasıyla erimesi, şiddetli yağışlar ve altyapının yetersiz olması sonucu, meydana gelen seller can ve mal kayıplarının artmasına neden oluyor.

Ülkede her yıl yüzlerce kişi bu nedenle hayatını kaybediyor.

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