Dünya
Afganistan'da seçim bürosuna bombalı saldırı: 3 ölü25 Eylül 2019 Çarşamba 07:24 - Son Güncelleme 25 Eylül 2019 Çarşamba 07:29
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde seçim bürosuna düzenlenen bombalı saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cemal Nasır Barikzey, Kandahar'ın 4. bölgesinde bulunan mevcut Cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı adayı Eşref Gani'nin seçim bürosu girişine yerleştirilen bombanın patladığını belirtti.
Barikzey, saldırıda biri çocuk 3 kişi yaşamını yitirdiğini, 7 kişi de yaralandığını söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Afganistan'da cumhurbaşkanı seçimi 28 Eylül'de yapılacak.
Kaynak: AA
Etiketler: Afganistan bombalı saldırı Eşref Gani