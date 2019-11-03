Dünya
Afganistan'da patlama: 7 ölü03 Kasım 2019 Pazar 08:01 - Son Güncelleme 03 Kasım 2019 Pazar 08:02
Afganistan'ın Paktika vilayetinde meydana gelen patlamada 7 sivil hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Afganistan'da Paktika Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Şah Mahmud Aryen, basına yaptığı açıklamada, Paktika'nın Sarhavza ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patladığını belirtti.
Patlamada 7 sivilin yaşamını yitirdiğini kaydeden Aryen, hayatını kaybedenlerden dördünün aynı aileden olduğunu söyledi.
"Bomba Taliban tarafından yerleştirildi"
Aryen, bombanın, bölgeye Taliban tarafından yerleştirildiğini ifade etti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
Diğer yandan dün de ülkenin kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinde meydana gelen patlamada 9 çocuk hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA
Etiketler: Afganistan patlama taliban