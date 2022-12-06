Afganistan'da sabah saatlerinde Özbekistan’a açılan Hayratan Sınır Kapısı'nda çalışan memurları taşıyan otobüse bombalı saldırı düzenlendi.

Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Muhammed Asıf Veziri, Seyidabad kavşağında gerçekleştirilen saldırıda 7 memurun hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Bombanın yol kenarındaki seyyar satıcıların el arabasına yerleştirildiği belirlendi.

Olay yerine ilk yardım ekipleri sevk edilirken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.