Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı 09:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afganistan’da otobüse bombalı saldırı: 7 ölü
[Temsili Fotoğraf: AA]
Afganistan’ın kuzeyindeki Belh vilayetinin merkez ilçesi Mezar-ı Şerif’te memurları taşıyan otobüse düzenlenen bombalı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan'da sabah saatlerinde Özbekistan’a açılan Hayratan Sınır Kapısı'nda çalışan memurları taşıyan otobüse bombalı saldırı düzenlendi.
Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Muhammed Asıf Veziri, Seyidabad kavşağında gerçekleştirilen saldırıda 7 memurun hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Bombanın yol kenarındaki seyyar satıcıların el arabasına yerleştirildiği belirlendi.
Olay yerine ilk yardım ekipleri sevk edilirken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: Afganistan
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