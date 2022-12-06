Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı 09:00Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Pfizer-BioNTech'ten 5 yaş altı için aşı başvurusu
[Fotograf: AA]
Pfizer PFE.N ve Alman ortağı BioNTech 22UAy.DE koronavirüsün Omicron varyantına göre düzenlenen hatırlatma aşılarını 6 ay ile 4 yaş arasındaki çocuklara uygulayabilmek üzere başvuruda bulundu.
Orijinal koronavirüse ek olarak BA.4/BA.5 Omicron varyantlarını hedef alan bivalent COVID-19 aşısı, geçen ay yayımlanan bir araştırmaya göre yeni koronavirüs varyantlarına karşı önceki aşılardan daha güçlü etkililik sergiliyor.
Şirket, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) izin çıkması durumunda, çocuklara iki doz orijinal Pfizer-BioNTech COVID aşısı ve bir tane Omicron'a göre düzenlenen bivalent aşı uygulanacağını belirtti.
Etiketler: Biontech Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
Son Haberler
- 09:13
- 08:53
- 09:09
- 08:44
- 08:35
Sıradaki Haber
THY, Almanya’nın havayolu şirketi Lufthansa’yı geride bıraktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz