Haber Giriş: Kaynak: AA
Afganistan'da ordugaha intihar saldırısı: 2 ölü
[Grafik: TRT Haber]
Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde askeri kampa düzenlenen intihar saldırısında 2 asker hayatını kaybetti.
Helmand Valiliği Sözcüsü Ömer Zuvak, basına yaptığı açıklamada, saldırganın bomba yüklü araçla Helmand'ın Nahri Sırac bölgesindeki askeri kampı hedef aldığını söyledi.
Zuvak, intihar saldırısında 2 askerin yaşamını yitirdiğini, 6 askerin yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: Afganistan Helmand intihar saldırısıSon Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 11:16
Sıradaki Haber
Rusya'da COVID-19 vaka sayısı 790 bine yaklaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz