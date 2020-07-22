Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 862 kişide daha COVID-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 789 bin 190’a yükseldi.

Ülkede son 24 saatte ölü sayısı 165 artarak 12 bin 745’e, iyileşen sayısı 9 bin 669 artarak 572 bin 53’e ulaştı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,8’den yüzde 0,7’ye düştü. Yeni vakaların yüzde 25,9’unda semptom görülmedi.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 638 artarak 235 bin 363’e, ölü sayısı 19 artarak 4 bin 350’ye çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 255 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 25 milyon 700 bini geçtiği kaydedildi.

Başbakandan mücadelede “erken önlem” alındı iddiası

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya Parlamentosunda yaptığı konuşmada, ülkede Kovid-19 ile mücadele için önlemlerin erken alındığını savunarak, “Biz önceden hareket ettik. Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla COVID-19 ile mücadelede çok daha önce önlemler almaya başladık. O zamanlar ülkemizde tek bir COVID-19 vakası yoktu.” diye konuştu.

Rusya'da, ilk COVID-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, COVID-19 kaynaklı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.