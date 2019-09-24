Dünya
Afganistan'da NATO askerlerine silahlı saldırı: 3 yaralı24 Eylül 2019 Salı 10:29 - Son Güncelleme 24 Eylül 2019 Salı 10:32
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde NATO askerlerine düzenlenen silahlı saldırıda 3 askerin yaralandığı bildirildi.
[Temsili fotoğraf: AA]
Afganistan'daki NATO birliklerinden yapılan açıklamada, Kandahar Havalimanı'nda görev yapan bir polisin NATO askerlerine silahlı saldırı düzenlediği belirtildi.
Saldırıda 3 NATO askerinin yaralandığı ifade edilerek, saldırganın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Saldırıyı üstlenen Taliban ise olayda 12 ABD askerinin öldüğünü iddia etti.
Kaynak: AA
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