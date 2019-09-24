Dünya
Güney Kore'de hastanede yangın: 2 ölü, 47 yaralı24 Eylül 2019 Salı 09:34 - Son Güncelleme 24 Eylül 2019 Salı 09:40
Güney Kore'nin Gimpo kentinde yaşlı bakım hastanesinde çıkan yangında 2 hasta hayatını kaybetti, 47 hasta yaralandı.
[Temsili fotoğraf: Reuters]
Yonhap ajansında yer alan habere göre, Gimpo'daki beş katlı yaşlı bakım hastanesinde sabah saatlerinde yangın çıktı.
İtfaiye Biriminden yapılan açıklamada yangın sırasında yoğun bakım ünitesindeki 2 hastanın yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Yangında yaralanan 47 hastanın çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.
Yangın esnasında hastanede 130 hastanın bulunduğu ifade edildi.
Kaynak: AA
Etiketler: güney kore yangın