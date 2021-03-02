Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 16:48Son Güncelleme: Kaynak: AFP
Afganistan'da medya çalışanı 3 kadın öldürüldü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Afganistan'ın Celalabad kentinde, Enikass TV çalışanı 3 kadın silahla vurularak öldürüldü.
Kanal Direktörü Zalmai Latifi, çalışanların, ofisten yürüyerek eve giderken iki ayrı saldırıda hayatını kaybettiğini söyledi.
Nangarhar Bölge Hastanesi de kadınların ölümünü teyit etti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: Afganistan
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