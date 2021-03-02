Kanal Direktörü Zalmai Latifi, çalışanların, ofisten yürüyerek eve giderken iki ayrı saldırıda hayatını kaybettiğini söyledi.

Nangarhar Bölge Hastanesi de kadınların ölümünü teyit etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.