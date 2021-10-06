Haber Giriş: 6 Ekim 2021 Çarşamba 13:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afganistan'da kaymakam aracına bombalı saldırı: 3 yaralı
[Temsili fotoğraf]
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Kame ilçesinde Taliban yönetimi kaymakamının aracına düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi yaralandı.
Yerel yetkililer, Kame'nin Kale-i Ahund bölgesinde düzenlenen bombalı saldırıda, kaymakam ile 2 korumasının yaralandığını bildirdi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Öte yandan Taliban sözcüsü ve Taliban geçici hükümetinin Kültür Bakanı Yardımcısı vekili Zabihullah Mücahid, başkent Kabil'in Pagman ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendiğini söyledi.
Operasyonda 4 DEAŞ üyesinin gözaltına alındığını kaydeden Mücahid, örgüte ait silah ve mühimmatın ele geçirildiğini belirtti.
Etiketler: Taliban Afganistan
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