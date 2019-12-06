Dünya
Afganistan'da karakola Taliban saldırısı: 10 ölü06 Aralık 2019 Cuma 11:02 - Son Güncelleme 06 Aralık 2019 Cuma 11:04
Taliban militanlarının Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin İmam Sahip ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 10 polisin öldüğü bildirildi.
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Kunduz İl Şura Başkanı Muhammed Yusuf Ayubi, basına yaptığı açıklamada, militanların, İmam Sahip'in Coy Begum bölgesindeki polis karakoluna saldırarak 10 polisi öldürdüğünü, 3'ünü yaraladığını söyledi.
Ayubi, çatışmada Taliban'ın da kayıp verdiğini belirtti.
Kaynak: AA
Etiketler: taliban saldırı Kunduz imam sahip Afganistan