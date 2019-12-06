Dünya
Rusya'dan yeni S-400 açıklaması06 Aralık 2019 Cuma 11:00 - Son Güncelleme 06 Aralık 2019 Cuma 11:02
Rusya ve Türkiye'nin yeni S-400 füze sistemi seti tedarik edilmesine yönelik bir sözleşme üzerine çalıştıkları belirtildi.
Rusya askeri işbirliği ajansından kıdemli bir yetkiliye dayandırılan açıklama Interfax'ta yer aldı.
Rusya'nın silah ihracat şirketi Rosoboronexport geçen ay Moskova'nın, 2020'nin ilk yarısında Türkiye'ye daha fazla S-400 sistemi sağlamak için bir anlaşmaya varmayı umut ettiğini söylemişti.
Kaynak: Reuters