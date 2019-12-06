Rusya askeri işbirliği ajansından kıdemli bir yetkiliye dayandırılan açıklama Interfax'ta yer aldı.

Rusya'nın silah ihracat şirketi Rosoboronexport geçen ay Moskova'nın, 2020'nin ilk yarısında Türkiye'ye daha fazla S-400 sistemi sağlamak için bir anlaşmaya varmayı umut ettiğini söylemişti.

Kaynak: Reuters