Dünya
Afganistan'da intihar saldırısı: 9 ölü
13 Haziran 2019 Perşembe 15:54 - Son Güncelleme 13 Haziran 2019 Perşembe 16:06
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad kentinde düzenlenen intihar saldırısında 9 kişi öldü.
Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, intihar saldırganının üzerine yerleştirdiği bombayı Celalabad'ın Familiha bölgesinde patlattığını açıkladı.
Saldırıda 9 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hogyani, 13 kişinin de yaralandığını söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA
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