Avrupa Birliği (AB) Komisyon Sözcüsü Maja Kocijancic, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, Umman Körfezi'nde seyir halindeki ham petrol yüklü 2 büyük tankere saldırı düzenlendiği iddiasına dair "azami itidal" çağrısı yaptı.

Kocijancic, "Bölgenin daha fazla istikrarsızlık doğurucu adıma ve tansiyona ihtiyacı yok. Bölgede provokasyonlardan kaçınılmalı. Bu nedenle, azami itidal çağrısında bulunuyoruz" diye konuştu.

Umman Körfezi'nde sabah saatlerinde 2 büyük petrol tankerinde patlamalar olmuştu. Tankerlerdeki 44 kişilik mürettebat İran arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak, İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask Limanı'na nakledilmişti.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroşige Seko, Japonya'ya yük taşıyan 2 petrol tankerinin Hürmüz Boğazı yakınlarında saldırıya uğradığını duyurmuştu.

Resmi ziyaret için dün Tahran'a giden Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Japonya'ya ham petrol taşıyan 2 petrol tankerinin Umman Körfezi'nde saldırıya uğradığı sırada İran lideri Hamaney ile görüşüyordu.

Japonya Başbakanı Abe, İran ile ABD arasındaki gerginliğin azaltılması ve Orta Doğu'da istikrarın sağlanması için Tahran'ı ziyaret ettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA