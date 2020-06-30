Uruzgan Valiliği Sözcüsü Zilgey İbadi, yaptığı açıklamada, Dehravud ilçesi Emniyet Müdürü Şah'ın, Uruzgan'ın Trinkot şehrinde Taliban militanlarının silahlı saldırısına uğradığını söyledi.

Saldırıda Şah'ın yaşamını yitirdiğini, iki korumasının yaralandığını ifade eden İbadi, Emniyet Müdürü Şah'ın daha önce de 35 kez saldırıya uğradığını ve saldırılarından birinde iki gözünü de kaybettiğini belirtti.