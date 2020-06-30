Borrell, AB ve Birleşmiş Milletlerin (BM) ortaklaşa düzenlediği "Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi Konferansı" başlıklı 4'üncü Brüksel Konferansı'nın bakanlar düzeyinde gerçekleşecek toplantısından önce video paylaştı.

Suriye savaşının 10'uncu yılına girdiğine işaret eden Borrell, savaşın büyük acılara yol açtığına, Suriye halkının hala korku içinde yaşadığına dikkati çekti.

Borrell, "Avrupa, Suriye halkına sırtını dönemez ve dönmeyecektir. Suriye'de işlenen kitlesel suçlar cezasız kalmamalı." mesajını verdi.

Suriye'nin AB'nin komşusu olduğu ve istikrarının önem taşıdığının altını çizen Borrell, Birliğin hem Suriye'ye hem de sığınmacılara ev sahipliği yapan komşu ülkelere desteğinin süreceğini bildirdi.

Borrell, "Türkiye, Ürdün ve Lübnan gibi ülkeler çok sayıda sığınmacıya kapılarını açarak olağanüstü dayanışma gösterdi." dedi.