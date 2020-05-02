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Afganistan'da hapishane girişinde bombalı saldırı
Afganistan'ın Lagman vilayetindeki hapishane girişinde düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.
Lagman Valiliği sözcüsü Esadullah Devletzey, basına yaptığı açıklamada, Lagman'ın merkezindeki hapishane girişinde motosiklete yerleştirilen bombanın patlatıldığını belirtti.
Devletzey, saldırıda 3 sivilin yaşamını yitirdiğini, 4 hapishane çalışanının yaralandığını duyurdu.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: Afganistan bombalı saldırıSon Güncelleme: 2 Mayıs 2020 Cumartesi 12:10
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