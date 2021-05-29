Afganistan Sağlık Bakanlığı, COVID-19 salgınında 3'üncü dalganın son günlerde hızını artırdığını açıkladı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında ülkenin 16 vilayetinde özel ve devlete ait tüm eğitim kurumlarının tatil edildiği belirtilirken halkın salgın önlemlerine uyması gerektiği de kaydedildi.

Dün günlük en yüksek vaka görüldü

Üniversiteye Giriş Sınavı (Konkor) İdaresi, başkent Kabil'de yakında yapılması planlanan sınavın, COVID-19 salgınında vakaların artması nedeniyle ertelendiğini açıkladı.

Afganistan Sağlık Bakanlığı kayıtlarına göre, daha önce en fazla 915'lerde seyreden COVID-19 vaka sayısı dün 977 ile ülkedeki en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

Ülkede salgının başlangıcından bu yana 70 binden fazla vaka ve 2 bin 800'den fazla ölüm kayıtlara geçse de sayıların çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.