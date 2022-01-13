Hakkani, şu ana kadar devlet üniversitelerinin kapalı tutulmasının nedeninin ekonomik sorunlar olduğunu belirtti.

Ekonomik sorunların yakında çözüleceğini ifade eden Hakkani, böylece devlet üniversitelerindeki eğitim ve öğretimin yeniden başlayacağını kaydetti.

Hakkani, ülke genelinde 40 devlet ve 150 özel üniversitenin bulunduğunu; halihazırda özel üniversitelerde eğitimin sürdüğünü söyledi.

Afganistan'da uluslararası standartlarda bir devlet üniversitesinin inşa edilmesi konusunda da çalışma yapıldığını aktaran Hakkani, "Ülkedeki tüm eğitim kurumları, şeriat ve İslami kurallara uymalıdır." dedi.

Afganistan'daki üniversiteler, COVID-19 nedeniyle Taliban'ın ülkeyi ele geçirmesinden önce eğitime ara vermişti.

Taliban'ın Afganistan'ın kontrolünü ele geçirmesinin ardından Eylül 2021'de özel üniversiteler faaliyetlerine başlarken, devlet üniversiteleri kapalı kalmıştı.