Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), şehirde yerel kaynaklı vakadan alınan numunede, COVID-19'un "BA.1 mutasyonu" olarak da bilinen Omicron varyantına rastlandığını açıkladı.

Virüsün genetik özelliklerinin Anyang'da tespit edilen Tiencin kaynaklı ilk vaka ile benzerlik taşıdığı, vaka ile yakın temastaki 28 kişinin karantinaya alındığı, kişilerin tümünün ilk testlerinin negatif çıktığı aktarıldı.

Çin ana karasında Omicron varyantına ilk kez 14 Aralık'ta, 9 Aralık'ta yurt dışından gelen bir kişide rastlanmıştı. Ardından 8 Ocak'ta şehirde tespit edilen yerel kaynaklı vakalardan 2'sinden alınan numunelerde Omicron varyantı belirlendi.

Açıklamada, virüsün üçüncü kuşak yayılma özelliği gösterdiğine, bunun virüsün bir süredir şehirde bulunduğunun işareti olduğuna dikkat çekilmişti.

Ardından 10 Ocak'ta Hınan eyaletinin Anyang şehrinde görülen yerel kaynaklı 2 vakada Omicron varyantı tespit edilmiş, ilk vakanın 28 Aralık'ta Omicron vakalarının ilk görüldüğü Tiencin şehrinden Anynag'a dönen bir üniversite öğrencisi olduğu bildirilmişti.

Sonraki günlerde Anyang'da Omciron yayılması nedeniyle vaka sayıları artmıştı.

24 saatte 190 vaka

Çin ana karasında 24 saatte, 124'ü yurt içi kaynaklı 190 COVID-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı vakaların 76'sı Hınan eyaletinde görüldü. Anyang şehrinde 43, Şuçang'da 28, eyalet merkezi Cıngcou'da 3, Şinyang ve Huaşian'da 1'er yerel vaka tespit edildi.

Tiencin şehrinde 41, Şaanşi eyaletinin merkezi Şian'da 8, Guangdon eyaletinin Şıncın şehrinde de 1 yerel vaka görüldü.

Dün 24 saatte yurt dışı kaynaklı 55 vaka kaydedildi, virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.

COVID-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 104 bin 379 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 460 hastanın tedavisi sürüyor.

"Sıfır vaka" stratejisi

Yerel kaynaklı vakaların görüldüğü eyalet ve şehirlerde salgın kontrol ve önleme tedbirleri sürüyor.

Çin, COVID-19 vakalarını ortaya çıktıkları yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Bu strateji karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerekli kılıyor. Tedbirlerin hayatın olağan akışına müdahalesi ve yarattığı maliyetler zaman zaman tartışmalara yol açıyor.