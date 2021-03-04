Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 18:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afganistan'da çığ düştü: 14 ölü
[Fotoğraf: Arşiv]
Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde çığ düşmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.
Badahşan Valiliği sözcüsü Nik Muhammed Nazari, Ragistan ilçesinde çığ düşmesi sonucu 14 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Çığ felaketinde 4 kişinin yaralandığını söyleyen Nazari, çığ altında başka kişilerin de olabileceği tahmin edilerek arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
Etiketler: Afganistan
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