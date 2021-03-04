İsviçre'nin Cenevre kenti merkezli sivil toplum kuruluşu Press Emblem Campaign (PEC), koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden gazetecilerle ilgili açıklama yaptı.

Salgının başından bu yana geçen 1 yıllık sürede günde ortalama ikiden fazla gazeteci COVID-19'dan hayatını kaybetti.

COVID-19, 1 Mart 2020'den bugüne kadar en az 840 gazetecinin yaşamına mal oldu. Salgında en çok gazeteci ölümü 458 ile Latin Amerika ülkelerinde kaydedildi.

Türkiye'de 21 gazeteci koronavirüse yenik düştü

Asya'da 17 ülkede 151, Avrupa'da 16 ülkede 147, Kuzey Amerika'da 2 ülkede 45 ve Afrika'da 15 ülkede 39 gazeteci virüs nedeniyle öldü.

Peru'da 108, Brezilya'da 102, Meksika'da 87, Hindistan'da 56 ve İtalya'da ise 46 gazeteci yaşamını yitirdi. Türkiye'de ise 21 gazeteci COVID-19'a yenik düştü.

PEC, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana medyadaki en ağır kayıpların COVID-19 salgını nedeniyle meydana geldiğini açıkladı.

PEC, bazı ülkelerin gazetecilerin ölümlerini raporlamadığı veya hayatını kaybeden gazetecilere test yapılmadığı için gerçek rakamların çok daha yüksek olduğu ve gazetecilerin ölümlerine dair istatistiklerin yanıltıcı olabileceği uyarısı yaptı.