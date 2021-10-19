Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 09:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afganistan'da camiye saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Afganistan'ın Kandahar vilayetinde, terör örgütü DEAŞ'ın camiye gerçekleştirdiği saldırının görüntülerine ulaşıldı.
Kandahar vilayetinde Şii topluluğuna ait Fatımiyye Camii'ne, 15 Ekim'de düzenlenen saldırıda 47 kişi hayatını kaybetmişti.
Saldırının görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde, camiye yaklaşan 2 terörist, kapıda bekleyen caminin 2 güvenlik görevlisine ateş edip yaralıyor.
Patlamanın şiddeti görüntülere yansıdı
Ardından, camiyi yolun karşısında gözetleyen 3. güvenlik görevlisi, DEAŞ teröristlerine ateş ederek 1 saldırganı yaralıyor.
Yaralı terörist, camiye giden koridorda yere düşüp üstündeki bombayı patlatıyor. Patlamanın şiddeti kamera görüntülerine yansıyor.
Yaralanmayan diğer terörist ise caminin içerisine girerek üstündeki bombayı patlatıyor.
Etiketler: Afganistan DEAŞ Terör Saldırısı
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