Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, suç istatistiklerinde ciddi artışların meydana geldiğini belirterek ülkede kamu güvenliğinin yeniden tesis edilmesi amacıyla 60 günlüğüne olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

İlgili kararnameyi imzalayan Lasso, meydana gelebilecek olumsuz koşulların kontrol altında tutulmasının, barış içinde bir arada yaşamanın ve kamu düzeninin yeniden kurulmasının amaçlandığını bildirdi.

Kararnameye göre, suç oranının yüksek olduğu kıyı kenti Guayaquil'de ve komşu ülkelerin sınırlarında polis ve askeri birlikler geniş çaplı önlemler alacak.