Haber Giriş: 22 Nisan 2022 Cuma 18:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afganistan'da camiye bombalı saldırı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Kunduz vilayetinin İmam Sahip ilçesinde bir camiye bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 30'dan fazla kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.
Afganistan'da Kunduz vilayetinin İmam Sahip ilçesi Emniyet Müdürü Hafiz Ömer, basına yaptığı açıklamada, ilçedeki Mevlevi Sikander Camisi'ne bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.
Yerel basının görgü tanıklarına dayandırdığı haberlere göre, saldırıda 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: Afganistan
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