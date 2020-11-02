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Afganistan'da bombalı saldırıda 7 sivil öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 7 sivil hayatını kaybetti.
Helmand Valiliği Sözcüsü Ömer Zuvak, Helmand'ın merkezi Leşkergah şehrinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Zuvak, saldırıda 7 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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