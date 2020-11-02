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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde etnik çatışma: 21 ölü
[Fotoğraf: Arşiv]
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusu Kuzey-Kivu eyaletinde Hutu ve Nande etnik grupları arasında çıkan çatışmada 21 kişi hayatını kaybetti.
Çatışmada, ilk belirlemelere göre 14'ü Nande, 7'si Hutu etnik grubu mensubu 21 kişi yaşamını yitirdi.
Yaralılarla ilgili bilgi verilmedi, bazı bölgelerde çatışmalar devam ediyor.
Tarafları hoşgörü ve diyaloğa davet eden Kuzey-Kivu eyaleti Hükümet Sözcüsü Jean Bosco Sebishimbo, ilerleyen günlerde Hutu ve Nande topluluklarının liderleriyle görüşme gerçekleştirileceğini duyurdu.
Bölgedeki yerli halk, zaman zaman güvenlik güçleriyle de çatışmalara giriyor.
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