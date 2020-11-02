Çatışmada, ilk belirlemelere göre 14'ü Nande, 7'si Hutu etnik grubu mensubu 21 kişi yaşamını yitirdi.



Yaralılarla ilgili bilgi verilmedi, bazı bölgelerde çatışmalar devam ediyor.



Tarafları hoşgörü ve diyaloğa davet eden Kuzey-Kivu eyaleti Hükümet Sözcüsü Jean Bosco Sebishimbo, ilerleyen günlerde Hutu ve Nande topluluklarının liderleriyle görüşme gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bölgedeki yerli halk, zaman zaman güvenlik güçleriyle de çatışmalara giriyor.