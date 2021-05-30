Haber Giriş: 30 Mayıs 2021 Pazar 17:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afganistan'da bombalı saldırı: 6 ölü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 6 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Herat Valisi Sayed Vahid Katali, Herat'ın Goryan ilçesine bağlı Gurak bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, demiryolu güvenliğini sağlayan güvenlik görevlilerini taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Katali, saldırıda 6 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Afganistan hükümetine göre, yaklaşık 1 aydır yabancı güçlerin çekilmeye başlamasından bu yana ülkede şiddet olayları arttı.
Etiketler: Afganistan
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