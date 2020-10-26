Haber Giriş: Kaynak: AA
Afganistan'da bombalı saldırı: 5 ölü
Afganistan'ın Maydan Vardak vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti.
Maydan Vardak Valiliği Sözcüsü Muhibbullah Şerifzey, Maydan Vardak'ın Celriz ve Çek ilçelerinde yol kenarına yerleştirilen iki bombanın sivilleri taşıyan araçların bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
5 sivilin yaşamını yitirdiği saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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