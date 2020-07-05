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Afganistan'da bombalı saldırı: 3 polis öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Afganistan'ın Herat şehrinde düzenlenen bombalı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti.
Afganistan Herat Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Abdul Ahad Valizadeh, Herat'ın Ahmad Abad bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, polis aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Saldırıda 3 polisin yaşamını yitirdiğini, 3 polisin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: bombalı saldırı Afganistan HeratSon Güncelleme: 5 Temmuz 2020 Pazar 07:49
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