Dünya
Afganistan'da bombalı saldırı: 12 ölü14 Kasım 2019 Perşembe 08:12 - Son Güncelleme 14 Kasım 2019 Perşembe 08:12
Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
Kabil'de hükümete ve yabancı sivil toplum kuruluşlarına ait binaların olduğu bölgede bombalı saldırı düzenlendi.
Saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.
Görgü tanıkları, saldırıda İçişleri Bakanlığı için çalışan yabancı uzmanları taşıyan konvoyun hedef alındığını söyledi.
Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: bombalı saldırı Afganistan