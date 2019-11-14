Dünya
Trump, Erdoğan ile çekilmiş aile fotoğrafını paylaştı14 Kasım 2019 Perşembe 07:22 - Son Güncelleme 14 Kasım 2019 Perşembe 07:27
ABD Başkanı Donald Trump, Instagram hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray ziyareti esnasında çekilen aile fotoğrafını paylaştı.
ABD Başkanı Donald Trump, resmi Instagram hesabından eşi Melania Trump'ın paylaştığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve kendisinin de yer aldığı kareyi yeniden paylaştı.
Söz konusu fotoğrafta, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlamak çok güzeldi. Sayın Emine Erdoğan'a ev sahipliği yapmaktan ve ona tarihi salonlarımızı gezdirmekten zevk aldım." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Donald Trump Instagram recep tayyip erdoğan