Haber Giriş: 7 Aralık 2020 Pazartesi 13:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afganistan'da bombalı araç saldırısı: 12 yaralı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Afganistan'ın Kandahar vilayetinin Daman ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda İlçe Emniyet Müdürü ve 11 polis yaralandı.
Saldırganın, ilçe merkezini hedef aldığı açıklandı.
Patlama sonucu bölgedeki çok sayıda ev hasar gördü.
İlçe Emniyet Müdürü Abdul Vudud da yaralananlar arasında bulunuyor.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: Afganistan
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