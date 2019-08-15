Washington, "11 Eylül 2001'deki ikiz kule saldırılarının arkasında terör örgütü El Kaide var" dedi ve örgütün elebaşı Usame bin Ladin'i yakalamak için Afganistan'a kadar gitti.

Ancak, bölgede uzun süredir yaşanan çatışmalardan binlerce insan olumsuz etkilendi.

18 yıldır süregelen şiddet olaylarının önüne geçilmesi için taraflar barış görüşmelerine başladı. İlk somut adım Ocak 2019'da atıldı.

ABD ile Taliban bir taslak metin üzerinde anlaşmaya vardı. Buna göre, Afganistan'da terör unsurlarının barındırılmamasına karşılık ABD askerinin ülkeden tamamen çekilmesi fikrinde uzlaşıldı.

Görüşmelere rağmen saldırılar durmadı

Taraflar çeşitli konularda anlaşmaya vardıklarını belirtseler de kanlı saldırıları durmadı.

Bunun üzerine, barışın sağlanabilmesi için bir adım da temmuz ayında Katar’da atıldı.

Taraflardan umut verici açıklamalar gelse de, atılan adımlar sahada henüz karşılık bulmadı.

Öyle ki, yılın ilk 6 ayında Taliban'ın saldırılarında 500’den fazla sivil hayatını kaybetti. ABD ve Afganistan'a ait savaş uçaklarının hava operasyonları ise 700’den fazla sivili hayattan kopardı.

Kaynak: TRT Haber