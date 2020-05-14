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Afganistan'da askeri kampa saldırı: 5 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Afganistan'ın Paktiya vilayetinin merkezi Gardiz şehrinde askeri kampın önünde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 5 sivil hayatını kaybetti.
203. Tunder Kolordu Komutanlığı Sözcüsü İmal Mumand, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırganın, Gardiz şehrindeki askeri kampı bomba yüklü araçla hedef aldığını söyledi.
Mumand, saldırıda ilk belirlemelere göre 5 sivilin yaşamını yitirdiğini, 5'i asker 19 kişinin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: Afganistan bomba saldırı PaktiyaSon Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 08:39
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