Alman Robert Koch Enstitüsü tarafından yayınlanan koronavirüs raporuna göre, ülkede son 24 saatte 933 kişide daha koronavirüs tespit edildi.

Almanya genelinde vaka sayısı 172 bin 239'a yükseldi. Ölü sayısı ise 89 artarak, 7 bin 723'e ulaştı.

Dünya genelinde koronavirüs vakası sayısı 4 milyon 429 bin 884'e yükseldi.