Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Almanya'da ölü sayısı 7 bin 723'e ulaştı
Almanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 89 artarak, 7 bin 723'e ulaştı.
Alman Robert Koch Enstitüsü tarafından yayınlanan koronavirüs raporuna göre, ülkede son 24 saatte 933 kişide daha koronavirüs tespit edildi.
Almanya genelinde vaka sayısı 172 bin 239'a yükseldi. Ölü sayısı ise 89 artarak, 7 bin 723'e ulaştı.
Dünya genelinde koronavirüs vakası sayısı 4 milyon 429 bin 884'e yükseldi.
Etiketler: almanya koronavirüs can kaybı ölü sayısıSon Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 07:50
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