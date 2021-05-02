Haber Giriş: 2 Mayıs 2021 Pazar 04:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, İHA
Afganistan'da akaryakıt istasyonunda patlama
[Fotoğraf: İHA]
Afganistan'da bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.
Olay, başkent Kabil'in kuzeyindeki Shakardara bölgesinde yaşandı. Bir akaryakıt istasyonunda nedeni henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldi.
Patlamayla birlikte yangın çıktı. Alevler, yakıt tankerlerine sıçradı.
Çıkan yangında alevler ve duman metrelerce yükseldi.
Olayda en az 10 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı.
Etiketler: Afganistan
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