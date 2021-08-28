Haber Giriş: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 18:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Afganistan'da 2 üst düzey DEAŞ'lı öldürüldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
ABD Savunma Bakanlığı, Afganistan’da terör örgütü DEAŞ’a düzenlenen hava saldırısında 2 üst düzey örgüt üyesinin öldürüldüğünü, 1 DEAŞ'lının da yaralandığını açıkladı.
ABD Savunma Bakanlığı, hava saldırısında terör örgütü DEAŞ'ın Horasan grubunun iki üst düzey yöneticisinin öldürüldüğünü, 1 DEAŞ'lının da yaralandığını açıkladı.
Çekilme başladı
Pentagon Sözcüsü John Kirby, Amerikan askerlerinin Kabil Havalimanı'ndan çekilmeye başladığını da söyledi.
ABD ordusu, Afganistan'ın Nangahar vilayetinde, Kabil havalimanına yönelik saldırıların ardından insansız hava aracıyla operasyon düzenlemişti.
ABD Savunma Bakanlığı, Afganistan'daki operasyonlarda 2 üst düzey DEAŞ üyesinin öldürüldüğünü açıkladı. Açıklamaya dair ayrıntılar @trthaber'de.https://t.co/MlojslJmbO pic.twitter.com/6yhvACSjUI— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 28, 2021
Etiketler: ABD Afganistan DEAŞ
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