Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 12:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afganistan’a giden buğday yüklü tren devrildi
[Fotoğraf: AA]
Kazakistan’da Afganistan’a giden buğday yüklü trenin 12 vagonunun raydan çıkarak devrildiği duyuruldu.
Kazakistan Demiryolları Ulusal Şirketince yapılan açıklamaya göre, Kazakistan'ın Karagandı eyaleti sınırlarındaki "Moyıntı-Sarışagan" istasyonunda tren devrildi.
Afganistan’a buğday taşıyan trenin 12 vagonunun raydan çıkarak devrildiği kazada, yaralı veya can kaybı olmadı.
[Fotoğraf: AA]
Olay yerinde onarım çalışmaları sürerken, aynı istasyondan geçen diğer yolcu tren seferleri ise ertelendi.
Etiketler: Kazakistan Afganistan Tren Kazası
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