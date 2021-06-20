Atmar, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) vesilesiyle bulunduğu Belek'te ikili ilişkiler ve Afganistan barış süreci hakkında konuştu.

ABD'nin çekilmesinden sonra Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğinin sağlanmasında Türkiye'nin rolünü değerlendiren Atmar, şunları söyledi:

"Her şeyden önce, Türkiye'nin havalimanı için üst düzey teknolojik düzenlemelerin yanı sıra kabiliyet ve imkanlarını sürdürme isteğini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, diplomatik camianın ülkedeki mevcudiyetinin sürekliliği ve uluslararası toplumun Afganistan'a ve ulusal güvenlik güçlerimize desteği için gereklidir. Bunu tam olarak destekleyeceğiz. NATO'nun geri kalanının bu konudaki girişimi ve liderliği desteklemeye istekli olduğunu ifade ettiğine inanıyorum."

''Türkiye ile çalışma kararlılığımız tamdır''

Türkiye'nin Afganistan'ın güvendiği bir kardeş ülke olduğunu söyleyen Atmar, şöyle devam etti:

"Türkiye ile çalışma kararlılığımız tamdır. Türkiye hem bölgesel hem de küresel düzeyde son derece önemli bir role sahiptir. Öncelikle, Türkiye'nin barış sürecindeki rolü son derece önemlidir. Türkiye'nin Afganistan hükümeti ile Taliban arasında Türkiye'de bir barış konferansı düzenleme ve ev sahipliği yapma girişimini memnuniyetle karşılıyoruz. İkincisi, Türkiye'nin güvenlik alanındaki rolü, özellikle Kabil havalimanının işletilmesi ve teçhizat desteğinin sürdürülmesi son derece önemlidir."

Türkiye-İran-Afganistan üçlü toplantı

Atmar, bu sabah düzenlenen Türkiye-İran-Afganistan üçlü dışişleri bakanları toplantısında ele alınan konulara ilişkin şu bilgileri verdi:

"3 önemli alanı görüştük ve anlaşmaya vardık. Bunların ilki barış süreci, ikincisi güvenlik, terörle ve organize suçlarla mücadele ile yasa dışı göçün önlenmesiydi. Üçüncü alan ise ekonomik iş birliğiydi. Her üç alanda da görüş alışverişinde bulunduk. Her üç ortaktan da birçok yapıcı teklif geldi ve iyi bir anlaşmaya vardık."

Atmar, "Barış sürecinde, barış sürecine olan bağlılığımızı yineledik ve üçümüzün birlikte çalışmasını vurguladık. Ayrıca barış sürecinde Pakistan'la da birlikte çalışacağız." şeklinde konuştu.

Türkiye, İran ve Afganistan'ın, Afganistan'da barış ortamının sağlanması için bölgenin kalanıyla da çalışacağını söyleyen Atmar, Türkiye'nin nisan ayında düzenlenmesi planlanan ancak ertelenen barış süreci konferansına ev sahipliği yapma teklifini ve İran'ın barış sürecine dahil olma yönündeki teklifini desteklediklerini de hatırlattı.

Atmar, "Terörle mücadele ve güvenlik konusunda iş birliği ve pratik önlemler üzerinde anlaştık. Afganistan'ı İran üzerinden Türkiye'ye bağlayan bir transit ve ticaret koridoru üzerinde de anlaştık. Bunların hepsi, ileriye götürmemiz gereken son derece önemli bir fikir birliğiydi." ifadelerini kullandı.

ADF'ye övgü

Antalya Diplomasi Forumu'nu çok başarılı bir girişim olarak niteleyen Atmar, Türkiye'yi ve forumun düzenlenmesinde gösterdiği çabalardan ötürü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu tebrik etti.

Atmar, "(Çavuşoğlu) Bakanları, devlet ve hükümet başkanlarını ve çok sayıda uzmanı bir araya getirerek bu forumu düzenlemekle çok iyi iş çıkardı." diye konuştu.