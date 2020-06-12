3 bin Taliban mahkumuna ek olarak 2 bin Taliban mahkumunun daha fazla serbest bırakılacağını belirtti.

Mahkeme takasının bugüne kadar çok iyi ilerlediğini ifade eden Gani, Taliban ile müzakerelerin yakın zamanda başlamasına beklediklerini kaydetti.

Cumhur başkanı Gani, tüm sorunların müzakere yoluyla çözülebileceğini vurguladı.

Afganistan topraklarının başka ülkeler için asla kullanılmayacağını dile getiren Gani, '' Biz tüm ülkelerle iyi ilişkiler içerisinde olmak istiyoruz. '' Dedi.

Taliban'dan açıklama

Taliban'ın Katar Ofisi Sözcüsü Suhail Şahin, sosyal medya hesabından, mahkum takasının sona ermesiyle barış görüşmeleri hazır olduklarını açıkladı.

Şahin, bu açıklamain bitmesinde bir hafta içerisin de müzakerelere başlamaya hazır olduklarının altını çizdi.

ABD ile Taliban arasında Taliban üyesi 5 binden fazla mahkumun, karşı karşıya da binden fazla rehinenin Müzakerelerin başlamasından önce serbest bırakmanız gerekiyor.

Taliban ile barış görüşmeleri süreci

Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, değerlendirme bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Afgan hükümeti Barış Konseyi kurmuştu.

Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai dönemi, Haziran 2013'te, hükümet ile Taliban arasındaki temasların Katar'ın başkenti Doha'da planlanıyordu.

Ancak Taliban'ın müzakerelerin görüşeceği ofise "Afganistan İslam Emirliği" yazan tabela ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti görüşmelerden gösterilirti. Ofis, bir ay geçtikten sonra kapanmış ve barış müzakereleri de askıya alınırtı.