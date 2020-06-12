Kanada'da uygulanan iç çamaşırıyla toprak kalitesini ölçe testini bu kez Fransız bir çiftçi denedi.

Pamuklu iç çamaşırını toprağa gömen çiftçi, bir süre toprakta beklettiği çamaşırı çıkardığında yırtılmış ve çözülmüş olduğunu gördü.

Son konusu teste göre iç çamaşırları bu şekilde toprak altından çıkıyorsa, toprağın organizma içerdiği anlaşılıyor.

Ancak üzerinde sadece toprak lekesi varsa toprağın sağlıksız olduğu anlamına geliyor.