Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Fransız çiftçi toprak kalitesini çamaşır testiyle ölçtü
Fransa'da bir çiftçi, toprağının kalitesini ve besin değerini ölçmek için çamaşır testi uyguladı. Teste göre iç çamaşırının topraktan yıpranmış bir şekilde çıkması, toprağın kalitesinin ve besin değerinin yüksek olduğunu gösteriyor.
Kanada'da uygulanan iç çamaşırıyla toprak kalitesini ölçe testini bu kez Fransız bir çiftçi denedi.
Pamuklu iç çamaşırını toprağa gömen çiftçi, bir süre toprakta beklettiği çamaşırı çıkardığında yırtılmış ve çözülmüş olduğunu gördü.
Son konusu teste göre iç çamaşırları bu şekilde toprak altından çıkıyorsa, toprağın organizma içerdiği anlaşılıyor.
Ancak üzerinde sadece toprak lekesi varsa toprağın sağlıksız olduğu anlamına geliyor.
Etiketler: toprak testi toprak iç çamaşırıSon Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 12:45
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